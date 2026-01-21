国際弁護士の清原博氏が、21日に放送されたTBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）にコメンテーターとして生出演。無期懲役の判決が出た山上徹也被告（45）の今後について言及した。2022年7月に奈良市で参院選の応援演説をしていた安倍晋三元首相を銃撃し殺害したとして、殺人や銃刀法違反などの罪に問われた山上被告の裁判員裁判で、奈良地裁（田中伸一裁判長）は21日、求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。