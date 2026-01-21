林佑美氏国民民主党は21日、次期衆院選和歌山1区に無所属の林佑美衆院議員（44）＝比例近畿＝を擁立すると発表した。同日、和歌山市で開かれた記者会見で榛葉賀津也幹事長は「近畿において和歌山1区は最重点区。総力を挙げる」と話した。林氏は昨年10月に日本維新の会を離党し無所属になっていた。次期衆院選に向け、複数の政党から出馬要請を受けていたが、生活者重視の政策に共感したとして国民民主からの出馬を決めた。林