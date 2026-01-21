日本野球機構（NPB）は21日、2026年の交流戦の公式タイトルを「日本生命セ・パ交流戦」として開催することを発表。日本生命保険相互会社による特別協賛は21回目となります。2026年の「日本生命セ・パ交流戦」は5月26日から6月14日に開催し（予備日は除く）、各チーム18試合ずつ、全108試合を予定しています。2025年と同様に勝率第1位球団は「交流戦優勝球団」として表彰され、賞金3千万円。最も活躍した選手1名には「日本生命 最優