Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年1月21日は、メガネユーザーにもフィットし、迫力サウンドも楽しめるAnker（アンカー）のオープンイヤー型イヤホン「Soundcore C40i」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 Anker Soundcore C40i（Bl