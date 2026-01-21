Photo: はらいさん ChatGPTさん、頼りになるよ…。アップデートを重ねるごとに確実に進化してると感じられるApple Intelligence。iOS 26では『電話』アプリで録音した通話内容を要約したり、AirPodsを使ったライブ翻訳に対応しましたが、肝心のSiriがもっと賢くなることでApple（アップル）のAIの魅力が一気に増すことは間違いないでしょう。今年中にはGeminiベースで賢くなるSiriが登場する