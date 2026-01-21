富士通は、技術開発の最新成果などを紹介する「Fujitsu Technology Update」を開催した。富士通 執行役員副社長 CTOのヴィヴェック・マハジャン氏は、富士通の技術戦略について説明。さらに、併設した展示会場では、12テーマの新技術を公開した。富士通 執行役員副社長 CTOのヴィヴェック・マハジャン氏まずは、公開された技術を紹介しよう。デジタルフェイク対策テクノロジー富士通の独自技術によって、顔や画像、文書の偽造をま