金沢市中央卸売市場の青果棟の移転先として、金沢港近くの石川県有地を金沢市に譲渡することについて、合意書が締結されました。21日に、石川県の馳知事を訪ねた金沢市の村山市長。老朽化により再整備が必要な金沢市中央卸売市場の青果棟の移転先として、金沢港近くの県有地を取得することで合意書が締結されました。青果棟の移転先は、金沢市湊3丁目の約7ヘクタールで、2031年度までの完成を目指しています。 石川県・馳