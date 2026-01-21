リクルートは1月19日、「派遣スタッフ募集時平均時給調査(三大都市圏)」の結果を発表した。調査は2025年12月1日〜31日、リクルートグループ運営の採用管理システム『Airワーク採用管理』『ジョブオプ採用管理』に入稿された派遣スタッフ募集の求人情報34万9,324件を抽出し、募集時平均時給を集計した。三大都市圏平均時給推移調査の結果、三大都市圏全体の12月度の平均時給は1,616円と、前年同月より22円増加、前月より4円減少した