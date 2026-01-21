「晩年の久米さんは奥様と都内のマンションで暮らしていました。読書家だけに、自室にこもることも多かったそうですが、あるとき、本の整理をし始めたそうです。そこには超有名作家から“久米宏様”と記してもらった大切な本も含まれていたといいます。今思えば、それが終活の第一歩だったのだと思います」（テレビ局関係者）1月13日、フリーアナウンサーの久米宏さん（享年81）が、肺がんのため元日に亡くなっていたことが公表さ