É½½ñ±¡¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¥×¥ì¥È¥é¥Ã¥¯¥³¥ó¥»¥ó¥È¡Ê²ÏÂ¼ÅÅ´ï»º¶ÈÄó¶¡¡Ë ¹áÀî¸©¶×Ê¿Ä®¤Î¶âÅáÈæÍåµÜ¤Ï¡¢²ÐºÒ¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¡Ö¥È¥é¥Ã¥­¥ó¥°¸½¾Ý¡×¤òËÉ¤°µ¡Ç½¤ò»ý¤Ä¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ò4¤Ä¤Î»ÜÀß¤ËÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 1·î26Æü¤ÎÊ¸²½ºâËÉ²Ð¥Çー¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¼õÇÛÅÅÀßÈ÷¥áー¥«ー¤Î²ÏÂ¼ÅÅ´ï»º¶È¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë¤«¤é´óÂ£¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢É½½ñ±¡¡¢±ü½ñ±¡¡¢¹â¶¶Í³°ì´Û¡¢ÊõÊª´Û¤Î4»ÜÀß¤Ë·×66¸Ä¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ë¥×¥é