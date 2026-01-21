◆大相撲初場所１１日目（２１日、東京・両国国技館）東三段目１７枚目・岡田（高田川）が東４枚目・栃登（春日野）を押し出し、５勝１敗とした。立ち合いで右を差し、左おっつけから一気に前に出て、約４秒で快勝。「脇が空いてしまったけど、押し切れた。良かったです」と安どの表情を浮かべた。これで来場所は初の幕下昇進が濃厚となった。五番相撲で勝ち越しを決めた時も「もう一個」と５勝目を強く意識していたという。東