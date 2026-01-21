アミフィアブルは、Webアプリの自動テストにおける大規模言語モデル(LLM)を活用したSeleniumベースのWebブラウザ自動操作によるテストフレームワークについて、新たに論文を発表しました。本論文は、2025年11月にベトナムで開催された知識工学とシステム工学分野の国際会議「KSE2025」にて発表されたものです。LLMを用いて高品質なテストケースを自動生成する新たな手法を構築し、既存の指標評価を大幅に上回る性能を示しています