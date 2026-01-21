Ｕ―２３アジア杯準決勝が２０日、サウジアラビアのジッダで行われ、日本が韓国を１―０で下し、２連覇へあと一つとした。大岩監督は「大会に入ってから、粘り強さを選手たちが身に付けてくれた」と評価した。２４日の決勝では中国と対戦する。＊＊＊前半３６分、右ＣＫのこぼれ球をＤＦ小泉佳紘（明大）が押し込んだ。後半は劣勢となったが、ＧＫ荒木琉偉（Ｇ大阪）の好セーブもあって無失点で逃げ切った。Ａ代表経験