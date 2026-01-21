ＴＣＫ特別区競馬組合は１月２１日、ＩＦＨＡ（国際競馬統括機関連盟）が発表した２０２５年ワールドベストレースホースランキングで、大井競馬所属のディクテオン（昨年時セン７歳、小林・荒山勝徳厩舎）が７１位タイにランクインし、同競馬所属馬としては初の快挙を達成したことを発表した。同馬は昨年、東京大賞典を優勝し、韓国のコリアＣも地方所属馬としては初めてダートの海外グレードレースを制した。