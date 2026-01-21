ブリヂストンのゴルフボール「ＴＯＵＲＢＸ／ＸＳ」新商品発表会が２１日、都内で開催され、国内男子ツアー４勝の堀川未来夢（ＷａｖｅＥｎｅｒｇｙ）らが出席した。冒頭、ブリヂストンスポーツ社の国久俊介・代表取締役社長が、昨年１２月２３日に死去した国内男子ツアー９４勝の尾崎将司さん（享年７８）を追悼。同社製のボールを使用していた尾崎さんの写真がスクリーンに映し出され、「生前のご厚誼（こうぎ）に心よ