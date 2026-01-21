アミフィアブルは、2026年1月22日(木)・23日(金)の2日間、パシフィコ横浜で開催される「第1回 IT・情シスDXPO横浜’26」に出展することを発表しました。アミフィアブルが、エンタープライズ向けテスト工程自動化プラットフォーム「Esplat(エスプレット)」の特長を紹介するパネル展示やデモンストレーションを実施します。会場ではショートセッションも行われ、テスト自動化の新次元や省力化の最適解について情報を発信します。