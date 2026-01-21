2026/1/9-1/15のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は前週比16.3％増、TOP100の初登場作は16作（前8作）となった。【画像】YouTubeチャート週間TOP11〜30一覧1位は米津玄師「IRIS OUT」（1328.0万回）。5週連続、通算17度目の首位を獲得した。同曲は劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌として書き下ろした作品。昨年大みそかに『第76回NHK紅白歌合戦』に出演した影響もあり、年末から視聴回数が急増、9週ぶりに1000万