韓国の進歩系のハンギョレ新聞が昨年12月29日、世界平和統一家庭連合（統一協会）の内部文書＜トゥルーマザー（TM、「真のお母様」＞に「我々が応援した国会議員の総数は、自民党だけで290人」「高市早苗氏の後援会と我々は親密な関係にある。高市氏が総裁に選ばれることが天の思し召し」などの記述があり、日本の政界と統一協会が密接な関係を示す記述があるとスクープした。『週刊文春』も3200頁に上るTM文書を入手し詳報してい