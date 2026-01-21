航空自衛隊は21日、韓国空軍のアクロバット飛行チーム「ブラックイーグルス」が28日に那覇基地に飛来し、自衛隊法の規定に基づき給油支援すると発表した。空自が韓国軍機に給油するのは初めて。防衛協力の進展をアピールする狙い。