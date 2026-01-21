大阪府の吉村洋文知事（日本維新の会代表）は２１日、出直し知事選（２２日告示、２月８日投開票）で再選された場合、来年４月までの自身の任期中に、「大阪都構想」の是非を問う３度目の住民投票実施を目指す考えを示した。府庁での記者会見で、「（出直し選知事選で）都構想への挑戦を公約に掲げる以上、任期中に住民投票を目指すのは当然だ。じゃないと立候補することはない」と述べた。一方で、「前提として（都構想の制度