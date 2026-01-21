◆アイドルグループ・テラテラ。2026年を占う年末ライブアイドルグループ・テラテラは、2024年年末に新メンバー3名が加入したタイミングで、グループ名の改名を発表。2025年から心機一転を果たしグループ活動に邁進しているなか、恒例の年末ワンマンライブを開催した。独占カットと共に、ライブレポートをお届けする。◆前説で初めてのお笑いネタを披露!?ライブ開演前に、池本しおり×藤田梨々花によるユニット・しおりりが、