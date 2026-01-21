『KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC』（以下、カワコレTGC）が2026年1月11日（日）にツインメッセ静岡にて開催され、CANDY TUNEが登場した。『KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC』紅白初出場のCANDY TUNEが静岡に降臨©KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC2023年8月にデビューし、2024年4月にリリースされた楽曲『倍倍FIGHT!』がTikTokなどのSNSで注目を集め、ロングランヒット。昨年2025年の『第67回 輝く！