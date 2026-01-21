『KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC』（以下、カワコレTGC）が2026年1月11日（日）にツインメッセ静岡にて開催され、SWEET STEADYが登場した。『KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC』コール＆レスポンスで会場をひとつに©KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC2025年11月にシングル『カワイイコレクション』をリリースし、初の全国ツアー「SWEET STEADY JAPAN TOUR 2025 -AUTUMN-「Collection」」を完走。2026