『SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（SDGs推進 TGC しずおか 2026）が2026年1月10日（土）にツインメッセ静岡にて開催され、地元静岡のガールズケイリンで活躍している久米詩選手、鈴木奈央選手、令和ロマンの松井ケムリが登場した。『SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』夢を追いかける女性にエール©SDGs推進 TGC しずおか 2026今回のメディアパートナーである静岡朝日テレビの