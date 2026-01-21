『SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（SDGs推進 TGC しずおか 2026）が2026年1月10日（土）にツインメッセ静岡にて開催され、池田エライザ、寺田心、佐野雄大（INI）らが登場した。『SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』伝統技術とSDGsが融合したコレクション©SDGs推進 TGC しずおか 2026オープニングを飾るファッションショーは、スタイリスト・平川はるひ氏が手がけたスタイリン