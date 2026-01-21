欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）は２０日、各地で１次リーグ第７戦が行われ、日本代表ＤＦ鈴木淳之介がフル出場したコペンハーゲン（デンマーク）はナポリ（イタリア）と１―１で引き分け、２勝２分け３敗の勝ち点８とした。＊＊＊コペンハーゲンは前半に退場者を出しながら引き分けに持ち込み、価値ある勝ち点１を手にした。鈴木淳は「守備に追われる時間が長かったので、すごく精神的にもきつかった。その中でや