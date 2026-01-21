１月５日にルベン・アモリム監督を解任し、ＯＢのマイケル・キャリック氏（４４）を今季終了後までの暫定監督に任命したマンチェスターＵが、次期監督候補としてドルトムントのニコ・コバッチ監督（５４）をリストアップしたことが明らかになった。英大衆紙「デイリー・ミラー」が掲載した記事によると、マンチェスターＵがコバッチ監督との契約を前提として、現在のドルトムントとの契約状態について問い合わせをしたという。