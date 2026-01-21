欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）は２０日、各地で１次リーグ第７戦が行われ、ＭＦ守田英正がフル出場したスポルティング（ポルトガル）は前回王者パリＳＧ（フランス）を２―１で破り、４勝１分け２敗で勝ち点を１３に伸ばした。＊＊＊前回王者との一戦で、スポルティングの守田が存在感を示した。今季序盤は負傷の影響もあって途中出場が多かったが、国内リーグと合わせて２戦連続フル出場と復調傾向。「この２試合