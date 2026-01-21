歌手の天童よしみ（７１）が２１日、都内の成田山深川不動堂で２８日発売の新曲「旅路」のヒット祈願を行い、境内でファン、参拝客が見守る中、初歌唱した。深川は松尾芭蕉の「奥の細道」の出発地で旅の安全と必勝を司るお寺で護摩焚きし、祈祷をした。「すごい迫力の太鼓もたたいていたことがあって、椅子に座っていたんですけども、飛び上がりました。これやと思って。背中がピンとしました。頑張れ！みたいな気合が入りまし