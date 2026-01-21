ジャパンカップなどに優勝したカランダガンが「2025年ロンジンワールドベストレースホース」を受賞したことを受け、フランシスアンリ・グラファール調教師（48）が21日、JRAを通してコメントを発表された。グラファール師は「カランダガンが選ばれたことを非常に嬉しく思います」と心境を吐露。「彼はその評価に値する馬です。真のチャンピオンだと世界から認められたことを、心から光栄に思います」と喜びを記した。