◆大相撲▽初場所１１日目（２１日、両国国技館）東幕下１１枚目・炎鵬（伊勢ケ浜）が、東幕下１９枚目・栃丸（春日野）を渡し込んで、無傷の６連勝とした。翌場所の十両昇進の対象となる幕下１５枚目以内で７戦全勝まではあと１勝とした。取組時に左足を痛めたようで、「すいません」と取材を断り、足を引きずりながら支度部屋を後にした。