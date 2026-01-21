「大相撲初場所・１１日目」（２１日、両国国技館）ピン芸人のぴろきが、まだ満員になっていない客席に早い時間から姿を見せ、テレビ視聴者の間で話題になった。ぴろきは赤の黒の大きなチェック柄のシャツを着て、砂かぶり席に。頭のてっぺんにちょんまげのように髪を結った姿はステージ上と同じで、腕を組んで熱心に土俵上を見つめた。ＳＮＳでは「大好きな芸人さん、ぴろきさんが、ちょんまげ姿で大相撲を観戦されてるぅ