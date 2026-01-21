レギュラーガソリンの全国の平均価格が10週連続で値下がりし、4年7カ月ぶりの安値水準となりました。1リットルあたり154.7円です。【映像】ガソリン価格10週連続値下がり 来週は値上がり予想資源エネルギー庁によりますと、19日時点のレギュラーガソリンの全国平均価格は、前の週より0.4円安い1リットルあたり154.7円でした。10週連続の値下がりで、2021年6月以来、4年7か月ぶりの安値水準です。ベネズエラをめぐる緊張緩和