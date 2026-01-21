LIXILは1月19日、「洗面空間の収納・整理整頓」に関する意識調査の結果を発表した。調査は2025年11月4日〜同年11月30日、LIXIL公式サイト来訪者53名を対象にインターネットで行われた。洗面空間の「整理整頓」で困っていること普段利用している洗面空間の「収納」に対する満足度を尋ねたところ、「不満」(18.9%)、「どちらかというと不満」(50.9%)を合わせ、実に69.8%もの方が不満を感じていることが明らかに。洗面空間の「整理整