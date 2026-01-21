丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は1月21日より、広島県産牡蠣を使用した「牡蠣とじ丼」を販売する。なか卯「牡蠣とじ丼」「牡蠣とじ丼」は、旨みが詰まった広島県産牡蠣をサクサクのフライにし、なか卯特製の割り下とともにこだわり卵でとじた丼商品。外はサクサク、中はジューシーな牡蠣フライは、だしが香るふわとろな卵との相性が抜群。一口頬張れば、牡蠣の磯の香りがふわりと鼻に抜けるのとともに、濃厚な旨みが広がるという