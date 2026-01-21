Roborockは1月21日、高さが約7.98cmと薄型のロボット掃除機機「Roborock Qrevo Curv 2 Pro」（ロボロック キューレボ カーブ ツー プロ。以下、Qrevo Curv 2 Pro）を国内発表した。同日から全国のヤマダデンキおよびヤマダウェブコムで予約を受け付け、2月4日に発売する。価格はオープン。想定価格は219,780円前後の見込み。Qrevo Curv 2 Pro高精度マッピングが可能な自動昇降式LDSレーザーを備え、本体高7.98cmの薄型デザインを採