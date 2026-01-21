ボーイズグループSEVENTEENが、韓国でのアンコールコンサートでワールドツアーのフィナーレを飾る。1月21日、所属事務所PLEDISエンターテインメントによると、来る4月4〜5日、SEVENTEENは仁川（インチョン）アシアド主競技場で「SEVENTEEN WORLD TOUR ［NEW＿］ ENCORE」を開催する。【写真】「新たな聖地」ミンギュ、日本観光オフSHOT公演はオンラインでも生中継され、世界中のCARAT（SEVENTEENのファンネーム）の爆発的な反応が