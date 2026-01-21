れいわ新選組の山本太郎議員（51歳）が1月21日、健康問題を理由に議員辞職すると発表した。山本氏はこの日、れいわ新選組の公式YouTubeチャンネルに「山本太郎に関する重要なお知らせ（2026年1月21日）」と更新。「私、山本太郎は、本日、参議院議員を辞職します。衆議院選挙のためではありません。健康上の問題です」と議員辞職を表明し、「センシティブな情報なので言える範囲で説明します」とした上で、「端的に言うと多発性骨