懐かしくて特色のある学校給食メニューの商品化が増えている。とんかつ専⾨店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングスの⼦会社、エバーアクションは、1月23日より国内の「からあげ縁-YUKARI-」にて『揚げパン』を期間限定で販売開始する。香ばしく揚げたパンにきなこをたっぷりとまぶした揚げパンは、素朴でやさしい味わい。外はほんのりサクッと中はふんわりとした食感で、ひと口ごとにきなこ