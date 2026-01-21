冨田せな（左）、森重航日本オリンピック委員会（JOC）は21日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の日本選手団旗手に、スノーボード女子ハーフパイプの冨田せな（26）＝宇佐美SC＝を起用すると発表した。既に選ばれているスピードスケート男子の森重航（25）＝オカモトグループ＝とともに、2人の旗手が決定した。3大会連続で五輪代表となった冨田は2022年北京冬季大会の銅メダリスト。JOCはかつて選手団の主将を任命していたが、選