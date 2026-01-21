安倍晋三元首相銃撃事件で山上徹也被告（45）に求刑通り無期懲役を言い渡した奈良地裁判決に関し、奈良地検の大前裕之次席検事は「事実認定および量刑いずれについても、検察官の主張が認められた」とするコメントを発表した。