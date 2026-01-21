¥ß¥¹¥¿ー¥Éー¥Ê¥Ä55¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤¬¡¢GODIVA¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÇÅÐ¾ì¡£º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ö¥È¥ê¥ª¥Ïー¥È ¥·¥ç¥³¥é¡õ¥×¥é¥ê¥Í¡×¤Ï¡¢¥ß¥¹¥É¥Í¥Ã¥È¥ªー¥Àー¸ÂÄê¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ´¶¤âÌ¥ÎÏ¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÇ»¸ü¥·¥ç¥³¥é¤È²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ïー¥È¥â¥Áー¥Õ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£´èÄ¥¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤ä¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ÈÊ¬¤±¹ç¤¦´Å¤¤