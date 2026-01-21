沖縄県名護市辺野古の沖合で、米軍普天間飛行場の移設計画に抗議する市民ら＝2025年12月立憲民主党沖縄県連は21日、安住淳幹事長が米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古移設に向けた工事に関し「中道が政権を担うことになれば、ストップすることは現実的ではない」と発言したことに抗議したと発表した。発言の撤回を求める文書を20日付で野田佳彦代表宛てに提出したとした。要請文では、安住氏の発言は、移設工事