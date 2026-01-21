¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤¬20Æü¡¢·ÐºÑ¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡ÖLIFE IS MONEY¡ÁÀ¤¤ÎÃæ¤ª¶â¤Ç¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡Á¡×¡Ê²ÐÍËÌë11¡¦06¡Ë¤òÊüÁ÷¡£¡Ö¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¡×¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¤ÎÇ¯´ÖÇä¤ê¾å¤²¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡Ö¤ª¶â¤òÀ¸¤à¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥ÄSP¡×¤ÈÂê¤·¡¢¸ø¶¦»ÜÀß¤äÆ»Ï©¡¢Å´Æ»¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¤ò¾Ò²ð¡£¸ø¶¦»ÜÀß¤Ç¤ÏÉÜÃæ»Ô¤Î¡ÖÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤¬»Ï¤á¤Æ¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ