２１日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比２１６円４６銭（０・４１％）安の５万２７７４円６４銭だった。５営業日連続で値下がりした。デンマーク自治領グリーンランドの領有を巡って米欧の貿易摩擦再燃への懸念が高まり、２０日の米株式市場でダウ平均株価（３０種）の終値が前週末比８００ドル超下落した。この流れを受けた東京市場でも売り注文が先行し、日経平均は一時、８００円近く値下がりし