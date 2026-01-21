テレビ朝日系ドラマ「再会〜ＳｉｌｅｎｔＴｒｕｔｈ〜」は２０日、第２話を放送。淳一（竹内涼真）と、恋人の博美（北香那）がキッチンで抱き合うシーンがあったが、竹内と北の身長差が激しすぎ、ネットでは「身長差があったら大変」などの声が上がった。淳一の同級生・万季子が、殺人事件に関わっている可能性があり、県警の捜査一課・南良（江口のりこ）は万季子はウソをついていると指摘。万季子が息子をスーパーに迎えに