「振れ幅デカキャット」【写真】寝顔は、とんでもない「変顔」笑生後約5ヶ月の子猫さんの起きている時と眠っている時の様子をならべた2枚の写真が「X」で話題になりました。あどけなさが残る大きな瞳が美しいお顔立ちが就寝時は目を半分開けて舌もしまい忘れた変顔になってしまい…でも心から安心して飼い主さんのもとで眠っているのが伝わってきますね。話題なった子猫さんのお名まえは「きび」ちゃんといいます。きびちゃん