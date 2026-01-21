スペイン政府は1月20日、南部のアダムスで発生した高速鉄道脱線衝突事故に関する調査はいまだ情報収集段階にあると発表しました。鉄道事故調査委員会は現在、列車の運行記録や設備データを収集しており、今後、これらの資料について実験室での分析を行う予定だということです。政府は「現時点ではいかなる結論も下せない」と強調し、「すべての仮説が調査対象となっている」と示しています。300人以上の乗客を乗せた、マラガ発首都