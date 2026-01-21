けさ（21日）、岡山県真庭市落合の国道交差点で軽乗用車と乗用車が衝突し、軽乗用車に同乗していた女性（90）が搬送先の病院で死亡しました。 きょう（21日）午前8時40分ごろ、真庭市落合垂水の国道313号交差点で、右折しようとした軽乗用車と、対向車線を直進してきた乗用車が衝突しました。この事故で軽乗用車に同乗していた美咲町東垪和の直木睦子さん（90）が意識不明の状態で病院に運ばれましたが、約1時間半後に死亡が確認