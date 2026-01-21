気象台は、午後3時42分に、なだれ注意報を三次市、庄原市に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】広島県・三次市、庄原市に発表（雪崩注意報） 21日15:42時点南部では強風や高波と、空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに、広島県では大雪や低温に、北部では落雷やなだれ、電線等への着雪に注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■三次市□なだれ注意報【発表】22日にかけて注意■庄原市□